Washington Times: Почему Азербайджан важен для Запада

2018-04-10 15:31 | www.oxu.az | 5

Газета Washington Times опубликовала статью одного из ведущих американских экспертов по Восточной Европе, старшего сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайски под названием «Почему Азербайджан представляет важность для Запада».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, касаясь темы предстоящих президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля, автор пишет, что выборы главы государства пройдут в преддверии важной вехи в истории страны - 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

«Современный Азербайджан является преемником первого независимого государства, и сохранение его суверенитета является ключом к безопасности на Южном Кавказе и соседних регионах», - подчеркивает Бугайски.

С момента восстановления независимости страны в октябре 1991 года Азербайджан стал мостом между несколькими регионами, а также важным энергетическим и транспортным узлом для Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока и Соединенных Штатов, говорится в статье.

Эксперт отмечает, что Азербайджан является «европейскими воротами» в Центральную Азию и критически важной транспортной и транзитной зоной для поставок материалов НАТО в Афганистан. С реализацией новых транспортных проектов Азербайджан будет занимать центральное место на Шелковом пути между Китаем и Европой.

Подчеркивая значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, автор пишет, что после «Контракта века», подписанного в 1994 году, когда консорциум иностранных нефтяных компаний, возглавляемый BP, вступил в Соглашение о разделе продукции для разработки каспийских запасов нефти в Азербайджане, страна начала экспортировать свою нефть именно на Запад.

В следующем году Азербайджан начнет первые поставки природного газа в Европу после запуска Южного газового коридора, что, в свою очередь, внесет существенный вклад в диверсификацию поставок газа в Европу.

Бугайски не обошел в публикации и Нагорно-Карабахский конфликт. Он пишет, что в результате войны с Арменией за Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, почти 20 процентов территории страны остается оккупированной Арменией, в том числе семь районов Азербайджана, прилегающих к бывшей НКАО.

Число азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, перемещенных с оккупированных территорий, превышает один миллион, подчеркивает автор.

Двадцать пять лет международного посредничества для разрешения конфликта и возвращения территорий под юрисдикцию Баку не увенчались успехом.

Четыре резолюции (822, 853, 874 и 884), принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году в отношении нагорно-карабахского конфликта, которые подтверждают, что азербайджанские территории заняты вооруженными силами Армении, остаются нереализованными, отмечает эксперт.

По мере того, как Южный Кавказ превращается в стратегический узел для Европы, международные последствия нагорно-карабахского конфликта становятся все более значительными, особенно для обеспечения безопасности соседних регионов между Ближним Востоком и Центральной Азией.

Говоря о многовекторной политике руководства Азербайджана, автор пишет, что правительство страны сотрудничает со всеми партнерами в регионе и стремится сбалансировать безопасность, суверенитет и экономический рост страны.

«Основной целью Баку должно быть сохранение национальной независимости и региональной стабильности. Предстоящие президентские выборы позволят гражданам Азербайджана выразить свое мнение о достижениях своего правительства», - пишет Бугайски.