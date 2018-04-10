Нефть дорожает на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США

2018-04-10 16:03 | www.trend.az | 5

Мировые цены на нефть дорожают на 1,3%, в то время как инвесторы надеются на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о послаблениях в сфере внешней торговли, сообщает Прайм со ссылкйо на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31%, до 69,53 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась также на 1,31% - до 64,25 доллара за баррель.

Как отмечает директор энергетической консалтинговой компании Trifecta Сукрит Виджаякар (Sukrit Vijayakar) в интервью агентству Рейтер, активный рост нефтяных котировок во вторник связан с ослаблением опасений по поводу развязывания торговой войны между США и Китаем.

Выступая ранее во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.