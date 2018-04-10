Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения с ОПЕК в марте

2018-04-10 16:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в марте 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend во вторник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 794 тысячи баррелей, из которых 740 тысяч баррелей пришлись на нефть, а 54 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 629,6 тысячи баррелей нефти, 54 тысячи баррелей конденсата и 10,6 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в прошлом году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысячи баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 814,6 тысячи баррелей, а в феврале – 806 тысяч баррелей нефти в сутки", - сказали в минэнерго.