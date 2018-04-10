Председатель ЦИК: «Мы можем включить в список тех, чьи имена отсутствуют в списке избирателей»

2018-04-10 17:23 | www.apa.az | 7

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов внес ясность в разницу между статистикой Госкомитета по статистике и статистикой ЦИК в связи с численностью граждан, обладающих правом голосования. Эта разница составляет почти 2 миллиона человек.

Как сообщает АПА, на сегодняшней пресс-конференции председатель ЦИК заявил, что никто не может ограничивать право голоса гражданина в Азербайджане.

Председатель ЦИК сказал, что в день голосования любой желающий может взять удостоверение личности и прийти на избирательный участок проживаемого округа: «Чье-то имя может не оказаться в списке избирателей. Но в Азербайджане каждый гражданин имеет право голоса. Это не может нарушить проведение выборов в условиях демократии и прозрачности. Я неоднократно говорил, что если в списке избирателей нет имен родственников раздувающих этот вопрос, мы можем включить его имя в список. Разница между статистикой Госкомитета по статистике и статистикой ЦИК не влияет на право голоса гражданина. Однако в ряде стран не разрешается голосовать тем, чье имя не указано в списке избирателей».