Адвокат: Распоряжение президента - историческое событие

2018-04-10 15:35 | www.oxu.az | 7

Oxu.Az представляет статью зампреда Президиума Коллегии адвокатов Пярвиза Алекперова:

История осуществляемых в нашей стране прогрессивных судебно-правовых реформ берет свое начало с середины 90-х годов. Принятие первой национальной Конституции независимого Азербайджана и проведение первых парламентских выборов в истории национальной государственности ознаменовали новый этап в истории Азербайджана.

Проект Конституции, подготовленный комиссией под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и вынесенный на всенародное обсуждение, был принят 12 ноября 1995 года на всенародном голосовании – референдуме. Принятие Конституции заложило основу судебно-правовых реформ, отвечающих требованиям современности.

Этот документ, обладающий важным историческим значением, создав необходимые гарантии прав и свобод человека и гражданина в нашей стране, сформировал прочный фундамент правового государства и гражданского общества.

В Конституции Азербайджанской Республики отражены прогрессивные ценности, достигнутые человечеством на протяжении веков, в которых заключены базовые принципы о том, что народ – единственный источник государственной власти, управление осуществляется на основе разделения властей, защита прав и свобод человека – основное направление государственной политики, деятельности всех государственных органов.

Кроме этого, с целью проведения правовых реформ в нашей стране в 1996 году была создана Комиссия правовых реформ. Проведенные реформы заключали в себе такие важные мероприятия, как подготовка законов и других нормативно-правовых актов, расширение системы правовой информации, усиление деятельности судебных органов и правоохранительных органов в целом, пропаганды и изучения законов среди населения.

С этой точки зрения принятие в 1999 году закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности» стало наглядным примером того, насколько важное значение проведенные реформы придают профессиональной защите прав человека, и доказательством того, в каком направлении проводятся реформы.

В любой стране проведение эффективных реформ – последовательный процесс, требующий определенных временных затрат.

Как продолжатель успешной политики Гейдара Алиева, президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев успешно продолжает работу в области динамического развития правовых реформ.

Учтя преемственность правовой политики и перспективы развития современного периода, уважаемый президент выступил с инициативой усовершенствования деятельности судебной власти, органов юстиции, прокуратуры и других правоохранительных органов, а также адвокатуры.

В рамках упомянутых реформ президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев в 2005 году подписал распоряжение «О мероприятиях по улучшению материально-технической базы Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики», выделении средств для обеспечения соответствующего здания и материально-технической базы для деятельности Коллегии адвокатов, закупки транспортных средств и создания специальной униформы для адвокатов, решения вопросов об увеличении выделяемых государством средств для оказания правовой помощи, предусмотренной законом Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности», а кроме того, организации соответствующего учебного процесса и проведения других мероприятий для повышения профессионального уровня членов Коллегии адвокатов и качества оказываемой ими правовой помощи.

Именно после принятия данного распоряжения в стране наблюдался резкий рост численности адвокатов, увеличение соотношения молодежи среди адвокатов.

Выяснилось, что распоряжение господина президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года предусматривало проведение дополнительных мероприятий для развития института адвокатуры в нашей стране и рекомендовало Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики провести соответствующие работы в данном направлении.

Как отмечалось в преамбуле распоряжения, создание сильной и влиятельной адвокатуры для реализации права граждан на получение качественной правовой помощи, надежного обеспечения прав и свобод человека и эффективной деятельности правосудия представляет особую важность.

Так, изменения в действующее законодательство, вступившие в силу с начала года, предусматривали предоставление членам Коллегии адвокатов исключительных полномочий представительства в суде, а также значительное увеличение нагрузки, ответственности и задач Коллегии адвокатов.

Были проведены работы по выполнению данных задач, в том числе по обеспечению прав граждан на получение высококачественной юридической помощи, вновь восстановлен процесс приема документов кандидатов на вступление в Коллегию адвокатов, в конце января был впервые подготовлен и проведен первый в истории азербайджанской адвокатуры был проведен письменный этап специализированных экзаменов с участием почти двух тысяч кандидатов.

Экзамены были проведены на высоком уровне с участием представителей местных и международных организаций, а также представителей средств массовой информации, в полностью прозрачной форме. Примерно 33 процента кандидатов набрали необходимый проходной балл и были допущены до следующей – устной стадии экзаменов.

Стоит отметить, что очередной этап специализированных экзаменов начался с марта месяца и в этот раз также проводится в полностью прозрачной форме (открыт для участия наблюдателей и представителей средств массовой информации).

Вообще, проделанные работы по увеличению численности адвокатов вытекают из упомянутого распоряжения господина президента, в котором Коллегии адвокатов было рекомендовано увеличить количество своих членов.

На фоне проведения перечисленных выше и неупомянутых здесь мер президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев подписал судьбоносное и крайне важное распоряжение, в котором, с учетом роли института адвокатуры в правовом государстве, в рамках проделанных работ по усовершенствованию и модернизации судебно-правовой системы нашей страны для поддержки развития института адвокатуры Кабинету министров Азербайджанской Республики было получено решение ряда вопросов, в том числе Коллегии адвокатов рекомендовано проведение определенных мероприятий.

Распоряжение предусматривает выделение средств на обеспечение соответствующих зданий для Президиума Коллегии адвокатов, его структур, а также расположенных в регионах адвокатских структур, и кроме того, для ремонта зданий в пользовании Коллегии, закупки необходимого компьютерного и другого оборудования.

Одним из упоминаемых в распоряжении очень важных вопросов стало увеличение втрое суммы, выплачиваемой адвокатам за юридическую помощь, оказываемую за государственный счет.

Так, до сих пор адвокатам за данные услуги выплачивались весьма скромные средства, которые не могли компенсировать оказанные услуги. Этот прогрессивный шаг решит проблемы обеспечения права людей, не обладающих достаточными средствами для оплаты услуг адвоката, качественной юридической помощью, определенной Конституцией, повышения материального обеспечения оказывающих услуги адвокатов и в конечном итоге – решение вопроса повышения качества оказываемых юридических услуг.

Кроме того, в распоряжении Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики были даны рекомендации по разработке своего рода дорожной карты для решения ряда вопросов, в том числе по развитию института адвокатуры в Азербайджане, повышению его престижа и осуществлению очень важной роли права в обществе.

Отраженные в распоряжении рекомендации о регулярном проведении специализированных экзаменов, создании условий для принятий в Коллегию адвокатов новых членов, в частности молодых юристов, после упомянутых изменений в законодательство превратились в обязательные для исполнения, в этом направлении уже проделана и проводится определенная работа.

Стоит отметить, что Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики не ограничивается проведением специализированных экзаменов в начале года, а планирует проводить их на регулярной основе.

Другой упомянутый в распоряжении вопрос – повышение профессиональной подготовки и квалификации адвокатов.

Наряду с этим, стоит отметить, что с точки зрения постоянного повышения качества оказываемых гражданам юридических услуг, доведения профессиональных навыков адвокатов, в том числе юридической специализации до необходимого и отвечающего требованиям дня уровня имеется необходимость в регулярном привлечении их к учебным курсам.

Этот вопрос очень важен с точки зрения интересов граждан страны, обладающих правом на получение высококачественных юридических услуг, а также повышение престижа института адвокатуры в стране.

Кроме того, согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, для повышения прозрачности деятельности Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и еще большего расширения связей с общественностью, дабы расширить опыт применения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности Коллегии и адвокатов и оказания юридических услуг в электронной форме Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики также было рекомендовано организовать единую электронную информационную систему адвокатуры и принять меры по интеграции этой системы в информационную систему «Электронный суд».

Выяснилось, что несколько месяцев назад был сдан в пользование полностью обновленный, отвечающий современным стандартам и требованиям граждан и адвокатов официальный веб-сайт Коллегии адвокатов, с целью расширения связей с общественностью были созданы тесные связи сотрудничества со средствами массовой информации, а в социальных сетях были приняты меры для оперативного донесения актуальных новостей о Коллегии адвокатов до граждан.

В качестве логического продолжения проделанных работ Коллегия адвокатов и после этого увеличит свои усилия в направлении расширения связей с общественностью и средствами массовой информации.

В то же время Коллегия собирает необходимые анкетные данные адвокатов с целью подготовки электронного реестра всех адвокатов, обеспечения доступа граждан к общим сведениям об адвокатах, и эти сведения размещаются в соответствующем разделе, созданном на официальном веб-сайте Коллегии.

Согласно этим сведениям, любой человек, нуждающийся в юридической помощи, сможет легко получить адвоката в соответствии со своими требованиями, запросто связаться с ним.

Также стоило бы отметить, что для облегчения и стимулирования использования адвокатами системы электронного суда в рамках проводимых в стране прогрессивных судебно-правовых реформ, согласно достигнутому с Министерством юстиции Азербайджанской Республики соглашению, продолжаются мероприятия в направлении обеспечения адвокатов системой Asan İmza (Цифровая подпись).

В конце хотелось бы сказать, что именно институт адвокатуры является одним из столпов прогрессивных судебно-правовых реформ, направленных на будущее, на защиту граждан страны на самом высоком уровне, и в то же время на повышение эффективности правосудия в нашей стране, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и которые в настоящее время успешно продолжаются уважаемым господином президентом Ильхамом Алиевым, и чтобы еще больше оздоровить эту основу, Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики продолжается выполнять возложенные на нее обязанности на самом высоком уровне.