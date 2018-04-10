Азербайджан выполнил обязательства перед ОПЕК+

2018-04-10 15:45 | www.oxu.az | 9

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в марте в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве энергетики, в марте суточная добыча нефти в Азербайджане составила 794 тысячи баррелей, из которых 740 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 54 тысячи баррелей - на конденсат.

Согласно данным ведомства, ежесуточно экспортировалось 629,6 тысячи баррелей сырой нефти, 54 тысячи баррелей конденсата и 10,6 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В министерстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

В январе 2018 года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 814,6 тысячи баррелей, в феврале - 806 тысяч баррелей.

Напомним, что 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти.

Позже соглашение было продлено до конца 2018 года.