Президент Ильхам Алиев поздравил главу Коста-Рики

2018-04-10 16:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил новоизбранного Президента Коста-Рики Карлоса Альварадо Кесаду.

"Поздравляю вас с избранием на пост Президента Коста-Рики. Надеюсь, что отношения Азербайджана с Коста-Рикой будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе", - говорится в поздравлении главы государства.

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