В Волгограде 13 преподавателей вуза задержали за взятки

2018-04-10 17:47 | www.apa.az | 7

Декан и преподаватели частного вуза задержаны в Волгограде по подозрению в получении денег от студентов в обмен на положительные оценки во время сессии.

Как передает АПА со ссылкой на life.ru, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемые получали от студентов деньги за беспрепятственную сдачу ими целых сессий, отдельных экзаменов, зачётов и различных научных работ. После обысков в вузе было задержано 13 человек. Оказалось, что организатором весьма выгодной преступной схемы является декан юрфака.

- По предварительным данным, стоимость оценок варьировалась от пяти до 23 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о не менее 100 эпизодах преступной деятельности группы и не исключает, что круг подозреваемых окажется значительно шире, — уточняется в сообщении.

Фактически проплатившие хорошие оценки учащиеся не посещали занятия, реально их знания никто не проверял.

В ходе обысков в квартирах и в вузе правоохранители изъяли банковские карты, зачётные книжки и прочие документы. Как выяснили следователи, на банковский счёт только одного из задержанных поступило около двух миллионов рублей.

Фигурантам коррупционного скандала грозит до семи лет лишения свободы.