Экс-глава МИД Азербайджана о хитрой политике Саргсяна

2018-04-10 15:54 | www.oxu.az | 8

Избрание нового президента в Армении не говорит о том, что в этой стране произошла смена власти. Таким мнением с Oxu.Az поделился бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его словам, Серж Саргсян сегодня остается основной политической фигурой в Армении.

«Нынешний президент является условным. Он избирался не общенациональным путем, а прямым голосованием. Такая форма принимается в нескольких постсоветских государствах, и насколько она демократична - сказать сложно.

В настоящее время в Армении, несмотря на этот условный пост президента, вся исполнительная власть подчиняется опять-таки Сержу Саргсяну», - отметил бывший глава МИД Азербайджана.

Дипломат добавил, что как будет функционировать эта форма - покажет время.

«Сейчас можно определенно сказать, что это некая форма трансформации и продления политической жизни Сержа Саргсяна», - подчеркнул Зульфугаров.

Касаясь темы уголовного преследования бывшего армянского президента, экс-глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что имеются конкретные факты преступной деятельности Сержа Саргсяна, но до тех пор, пока все рычаги власти находятся у него под рукой и будет продолжаться мощный прессинг оппозиции, Саргсян не будет уголовно преследоваться.

«Реальная оценка того, что сделал Саргсян за годы правления, будет более объективной после его ухода с политической арены», - сказал Зульфугаров.

Собеседник сайта также прокомментировал заявление Армена Саркисяна по карабахскому конфликту.

По его словам, это заявление еще раз свидетельствует о продолжении в этом вопросе привычной политики Сержа Саргсяна.

Али Мамедов

