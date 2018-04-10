Азербайджанские гимнасты в числе фаворитов ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку

2018-04-10 16:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 12 по 15 апреля лучшие спортсмены Европы в юношеской и взрослой возрастных категориях соберутся в Баку, чтобы выявить сильнейших в ходе XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Как сообщает во вторник Европейский гимнастический союз (UEG), всего в соревнованиях примут участие 420 гимнастов из 25 стран.

UEG отметил спортсменов, за которыми нужно пристально следить по ходу соревнований.

Индивидуальные прыжки на батуте

Основными претендентами на победу являются действующий европейский и олимпийский чемпион Владислав Гончаров и его супруга Анна Гончарова. Они столкнутся с жесткой конкуренцией со стороны России, которая отправляет звездную команду, в числе которой вице-чемпион Европы Дмитрий Ушаков, а также Михаил Мельник и чемпионка Европы Яна Павлова. Великобритания может рассчитывать на опыт Кэт Дрисколл, Люка Стронга, Натана Бейли и на Иззи Сонгхерста. Среди фаворитов также можно выделить французов Себастьяна Мартини и Аллана Моранте, а также азербайджанского спортсмена Илью Гришунина. В соревнованиях среди женщин также нужно последить за Анной Ренте из Португалии, украинкой Натальей Москвиной и Любовью Головиной из Грузии.

Синхронные прыжки на батуте

Чемпионы мира из Беларуси Олег Рябцов и Владислав Гончаров постараются завоевать и европейское золото. Одними из главных их соперников станут бронзовые призеры 2015 года Себастьян Мартини и Аллан Моранте из Франции, дуэт из России Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков, а также португальцы Диего Абреу и Диего Ганчиньо. Также следует отметить Николая Просторова и Артема Савченко из Украины. Жесткая конкуренция будет присутствовать и среди женщин, где внимание будет приковано к Марине Журбер и Лее Лабрус из Франции, российской паре Сюзана Кочесок / Яна Павлова и Анне Ренте с Беатрисой Мартинс из Португалии. Также во внимание необходимо принимать Анну Гончарову и Марию Макаринскую из Беларуси.

Двойной мини-батут

Звездой в этой дисциплине, конечно же, является российский спортсмен Михаил Заломин. Многократный чемпион Европы и мира также выиграл Всемирные игры в прошлом году и надеется защитить свой титул. Немногие гимнасты могут соперничать с техникой Заломина. Его самым большим соперником является его товарищ по команде Александр Одинцов и испанский гимнаст Даниэль Перес. Среди женщин фавориткой является представительница Швеция Лина Сьеберг, которая выиграла титул чемпионки Европы два года назад в Вальядолиде. Конкуренцию ей составят британка Кирсти Вэй и россиянка Полина Троянова.