В США предложили радикально усилить экономические санкции против России

2018-04-10 17:55 | www.apa.az | 8

Конгрессмены Хоакин Кастро и Майк Тернер подготовили законопроект о полном запрете операций для американских граждан и компаний с российским госдолгом.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.mail.ru, текст законопроекта размещен на сайте Конгресса.

Новые санкции затронут все крупнейшие банки России, а также ценные бумаги, выпущенные Минфином и Центробанком России.

Документ рассматривается американскими парламентариями как поддержка Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где в начале марта был отравлен бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль.

Если законопроект будет принят, американцы больше не смогут покупать облигации, выпущенные Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Россельхозбанком, Промсвязьбанком и ВЭБ.

Ценные бумаги этих кредитных организаций приравниваются в США к суверенному долгу России.

Кроме долговых бумаг банков, правительства и ЦБ под санкции также попадут облигации, выпущенные от имени Фонда национального благосостояния, которые находятся в обращении более двух недель. Новые правила не имеют обратной силы и будут действовать только по отношению к облигациям, выпущенным через 180 дней после принятия закона.

Законопроект Кастро и Тернера также предполагает запрет на осуществление сделок с активами перечисленных выше банков на территории США и запрет на проведение любых операций этих банков на территории страны.

По мнению экспертов, если законопроект будет принят, Россию может ждать повторение событий конца 2014 года, когда рубль обесценился в несколько раз.

«Если весь спекулятивный капитал вдруг развернется, то мы будем наблюдать те же события», - отметил Finanz.ru начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

В целом, предлагаемые Кастро и Тернером новые санкции куда суровее тех, которые уже были введены против России. Еще подписанный в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом пакет санкций против России разрешал Минфину США лишь «рассмотреть возможность» запрета на вложения в российские гособлигации. Тем не менее, за 9 месяцев американское правительство так и не пошло на этот шаг, мотивируя это тем, что он может бумерангом также ударить и по американской экономике.

Россия, обладающая большим количеством ценных бумаг США, может зеркально ответить, а страны Евросоюза, которым в принципе не выгодны антироссийские санкции, могут не последовать примеру Вашингтона и будут продолжать покупать высокодоходный госдолг РФ, что ударит по американским банкам и нанесет серьезный вред репутации США.

Отметим, 6 апреля Минфин США расширил санкции против России, введя дополнительные ограничения для ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также некоторых компаний.