Эксперт: Конец таких, как армянский «Палач», один...

2018-04-10 16:38 | www.oxu.az | 7

Наемник «ДНР» из Армении с позывным «Палач», очевидно, очень больной, в первую очередь, психически человек.

Об этом, комментируя Oxu.Az высказывания армянского наемника в «ДНР», сказал украинский политолог Алексей Вороненко.

По мнению украинского эксперта, утверждения «Палача» - проявление шизофрении, причем ярко выраженной.

«Я думаю, что таких, как этот персонаж, не признают даже в Армении, раз он заявил желание стать гражданином какой-то несуществующей страны. Видимо, этот персонаж, который без убийства просто не может жить, живет, руководствуясь принципом, что война, как говорится, все спишет», - сказал Вороненко.

По его словам, такие подонки, всегда всплывают во время различных военных конфликтов.

«Из-за таких уродов, как этот персонаж, зверства в том же Карабахе приобретают страшный масштаб. Это исключительно парафия вот таких людей, а настоящие боевые офицеры никогда не позволят себе подобные высказывания и действия. Мне кажется, конец у таких подонков всегда один…», - подытожил Вороненко.

Ранее сообщалось, что наемник «ДНР» из Армении с позывным «Палач» рассказал, что отправился воевать в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с целью «отомстить украинским фашистам за то, что они воевали на стороне Азербайджана против Армении в Карабахе».

Али Мамедов

