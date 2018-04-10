Мазахир Панахов: ЦИК готов к выборам

2018-04-10 16:54 | www.oxu.az | 7
Центризбирком полностью готов к завтрашним президентским выборам.
Как сообщает Oxu.Az, об этом на проведенной пресс-конференции заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.
Он отметил, что ни в окружных избирательных комиссиях, ни в ЦИК никому из обратившихся для наблюдения за президентскими выборами не было отказано:
«Всем, кто обратился для наблюдения за выборами, дан положительный ответ».
М.Панахов напомнил об установке в 1000 избирательных участках веб-камер.