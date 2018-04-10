Израильский посол прибыл в МИД РФ

2018-04-10 16:59 | www.trend.az | 7

Посол Израиля в РФ Гарри Корен прибыл в российский МИД, сообщает РИА Новости.

Как заявил ранее во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов, Корен приглашен на Смоленскую площадь для разговора по поводу ситуации в Сирии и секторе Газа.

При этом Богданов не стал уточнять, связан ли визит посла Израиля с ситуацией вокруг израильского удара по территории Сирии.

"Просто (обсудим) обстановку, как она складывается и в Сирии, и в Газе, и некоторые двусторонние контакты. Всегда заинтересованы в таком активном диалоге, потому что динамика событий очень высокая на Ближнем Востоке и требует постоянно совместных оценок, прогнозов, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и, напротив, поискать пути деэскалации, нормализации обстановки", — сказал Богданов.