Метро будет работать в усиленном режиме

2018-04-10 17:19 | www.oxu.az | 8

27-29 апреля, во время соревнований Гран-при «Формулы 1» в Баку столичный метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Об этом Oxu.Az сказала глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в эти дни в график движения поездов Бакинского метрополитена будут изменения:

«В основном график работы будет увеличен на двух станциях, близких к месту проведения мероприятий – «28 Мая» и «Ичеришехер». В случае необходимости обе станции будут открыты для пассажиров до 02:00».

Н.Пашаев добавил, что в дни проведения соревнований ЗАО «Бакинский метрополитен» будет работать совместно с Организационным комитетом Операционной компании «Бакинское городское кольцо»:

«Мы создадим постоянную связь с комитетом. Если понадобится перевозить посетителей и участников, то мы будем работать до 02:00, в противном случае до 01:00. Если перевозка посетителей завершится в 01:00, то станции метро будут закрыты в это время. С перевозкой пассажиров не возникнет никаких проблем».

Эльвин Пашазаде

