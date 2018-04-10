Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличились более чем на 10%

2018-04-10 17:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 95,01 миллиона манатов, или на 10,5 процента, и составили 999,85 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Доходы фонда от обязательных государственных социальных страховых выплат увеличились на 9,61 процента и составили 507,85 миллиона манатов. 63,8 процента этих поступлений, или 324,18 миллиона манатов, пришлось на долю небюджетного сектора, и по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличились на 10,03 процента, или 29,54 миллиона манатов.

Доходы от выплат по страхованию от безработицы за первый квартал 2018 года составили 15,5 миллиона манатов.

Число застрахованных на 1 апреля 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (3 443 760 человек) увеличилось на 4,8 процента, или 164 212 человек, и составило 3 607 972 человека.

Минимальный размер трудовой пенсии на 1 января 2018 года, страховая часть всех видов трудовых пенсий и размер пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевых счетов, проиндексированы на 5,7 процента в соответствии с роста номинальной заработной платы по стране в 2017 году. Индексация пенсий затронула 1 236 тысяч пенсионеров, или 94 процента от общего числа пенсионеров, и выплата пенсий за февраль 2018 года была осуществлена с учетом доплат к пенсиям за январь и февраль.