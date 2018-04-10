В Японии призвали провести международные инспекции ядерных объектов КНДР

2018-04-10 17:20 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости международных инспекций ядерных объектов КНДР для ее денуклеаризации, передает РИА Новости.

Японский премьер принял во вторник в своей официальной резиденции в Токио генерального директора МАГАТЭ Юкию Амано.

По сообщениям телеканала NHK, на фоне подготовки к американо-северокорейскому саммиту в мае этого года Абэ заявил, что "для предотвращения провалов прошлого, очень важны проверки денуклеаризации Северной Кореи".

Со своей стороны глава МАГАТЭ согласился, что "без инспекций не будет и денуклеаризации".