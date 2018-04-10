Путин рассказал об уникальном российском оружии

2018-04-10 17:44 | www.oxu.az | 7

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

«В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», - сказал В.Путин.

По словам главы государства, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.