В Дубае регистрационные знаки на автомобилях станут цифровыми

2018-04-10 17:30 | www.trend.az | 6

Цифровые регистрационные знаки заменят металлические на автомобилях в Дубае, сообщает эмиратское издание Khaleej Times со ссылкой на управление дорог и транспорта Дубая (RTA), передает РИА Новости.

"Цифровые номера, которые называются Tag to Connect, — это умный экран, который заменит металлическую пластину", — заявил представитель RTA Султан Абдалла аль-Мазруки (Sultan Abdullah Al Marzouqi).

"Такой номер освободит вас от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров — регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра", — отметил он.

По словам представителя RTA, владелец автомобиля сможет менять регистрационный номер на новый через мобильное приложение или интернет-сайт RTA.