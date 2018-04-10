МОМ назвала число прибывших в Европу по морю беженцев с начала года

2018-04-10 17:31 | www.trend.az | 6

Свыше 16 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года, говорится в заявлении Международной организации по миграции, распространенном во вторник, передает РИА Новости.

Согласно данным МОМ на 8 апреля, 16 тысяч 89 человек добрались до стран Европы через Средиземное море. За тот же период прошлого года в Европу прибыло 33,355 человек.

Наибольшее количество мигрантов и беженцев прибыло в Италию – 6,894 человека. На втором месте Греция с 5,688 человек, затем следуют Испания (3,460 человек) и Кипр, который принял 47 человек.