Эксперт: Израиль готов помочь Баку

2018-04-10 17:54 | www.oxu.az | 6

Израиль дружит с арабскими странами, но Тель-Авив рассматривает как стратегического партнера именно Азербайджан. Об этом, как передает Oxu.Az, заявил на пресс-конференции в Баку известный израильский политолог Юрий Бочаров.

По его словам, Израиль тоже неоднократно заявлял, что мы готовы стать проводником Азербайджана в еврейском мире и в еврейской диаспоре.

«И Израиль готов помочь Азербайджану пролоббировать свои интересы. Наши государства готовы поддерживать друг друга на фоне «двойных» стандартов стран мира, в то время, когда геополитика определяется бизнесом», - отметил эксперт.

А.Мамедов

