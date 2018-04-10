Федерация недовольна Рафаэлем Агаевым

2018-04-10 18:01 | www.oxu.az | 5

Национальная федерация карате Азербайджана недовольна четырьмя азербайджанскими спортсменами, заключившими контракт с организацией «Karate Combat».

Об этом Oxu.Az сказал генсек Федерации Миргасан Сеидов.

Он отметил, что участие в таком коммерческом турнире противоречит планам федерации:

«Они заключили контракты в прошлом году. В то время у федерации были финансовые проблемы. Из-за этого наши спортсмены были вынуждены договориться с этой структурой.

Как известно, с января финансовые трудности структуры остались позади. Руководство федерации не было напрямую поставлена в известность об этом турнире. Игроки сборной вернулись из Марокко этой ночью, мы еще не поговорили с ними.

Федерация считает нецелесообразным участие в турнире «Karate Combat». Полученные там травмы в будущем могут лишить нас ожидаемого успеха на Олимпиаде. Эти контракты были заключены не с федерацией, а с физическим лицом. Мы стараемся не нарушать данные договоренности».

Напомним, что азербайджанские каратисты Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев (84 кг), Шахин Атамов и Асиман Гурбанлы (оба +84 кг) заключили контракты с организацией «Karate Combat». Рафаэль Агаев в феврале провел первый бой на турнире в Будапеште и получил награду за победу над доминиканцем Дионосио Густаво.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

