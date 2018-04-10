Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

2018-04-10 17:32 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент (Майк Пенс) поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — говорится в заявлении Сандерс.

Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения опровергли.