Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля"

2018-04-10 17:35 | www.trend.az | 8

Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля" и последствия взаимных высылок дипломатов на встрече в Люксембурге 16 апреля. Об этом сообщил в понедельник Совет ЕС. Второй ключевой темой встречи станет ситуация в Сирии, передает ТАСС.

"Министры иностранных дел проведут обмен мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий после нападения в Солсбери. Они рассмотрят развитие ситуации после решения Европейского совета (саммита ЕС) 22-23 марта о высылке российских дипломатов из ряда входящих и не входящих в ЕС стран", - говорится в документе.