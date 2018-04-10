Трамп отменил все визиты

2018-04-10 18:10 | www.oxu.az | 9

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент (Майк Пенс) поедет вместо него. Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире», — говорится в заявлении Сандерс.

Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения опровергли.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.