В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые

2018-04-10 18:28 | www.oxu.az | 8

В Дубае металлические регистрационные знаки на автомобилях заменят на цифровые.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Khaleej Times со ссылкой на городское управление дорог и транспорта.

По данным издания, «умный» экран Tag to Connect, заменит металлическую пластину. Тестирование технологии начнется в мае текущего года и продлится до ноября.

Как отмечается, это система освободит жителей города от необходимости каждый год приезжать в сервисный центр для обновления номеров. Теперь регистрация автомобиля будет обновляться автоматически после технического осмотра.

При этом владелец автомобиля также сможет менять регистрационный номер через мобильное приложение. И автоматически оплачивать парковку с помощью привязки цифрового номера к электронному кошельку.

В управлении дорог и транспорта Дубая отметили, что цифровые номера будут отображать слово «украдено» при попытке взлома автомобиля. А также на экране будет отображаться информация о пробках или ДТП для других водителей.