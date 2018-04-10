Пекин назвал сообщения о строительстве военной базы на Вануату фейком

2018-04-10 17:39 | www.trend.az | 7

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан во вторник назвал фэйком новость о том, что КНР якобы планирует построить военно-морскую базу на Вануату, передает РИА Новости.

"Это фейковая новость. Сегодня глава МИД Вануату уже выступил по этому вопросу и сделал соответствующие пояснения", — заявил Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, правда ли КНР планирует построить на Вануату свою базу.

Минобороны Китая также опровергло инофрмацию, заявив, что "сообщения австралийских СМИ не соответствуют действительности".