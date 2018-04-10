Файлы Microsoft Word стали разносчиком опасного вируса

2018-04-10 17:41 | www.trend.az | 8

IT-специалисты зарегистрировали волну кибератак, причиной которых стали зараженные документы Microsoft Word, передает РИА Новости со ссылкой на TreatPost.

Объектами многоступенчатого кибернападения стали финансовые и IT-компании, расположенные в США и на Ближнем Востоке.

Заражение осуществляется через файлы Microsoft Word, полученные сотрудниками предприятий по электронной почте. В документах содержатся специальные HTML-теги, отвечающие за загрузку вредоносного программного обеспечения FormBook. При этом для активации вирусного алгоритма не требуется выполнение макросов.

При заражении системы используется уязвимость CVE-2017-8570, связанная с обработкой файлов в памяти компьютера, отмечают эксперты.