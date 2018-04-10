Hyundai наладит производство грузовиков в Узбекистане

2018-04-10 17:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Выпуск грузовых автомобилей Hyundai будет налажен в свободной экономической зоне «Коканд» Узбекистана, передают узбекские СМИ.

На запуск производства будет привлечено 130 миллионов долларов. Инициатива нового производства принадлежит корейским компаниям Evergreen Motors и Posco Daewoo.

Ранее сообщалось, что наладить серийное производство автомобилей Hyundai Узбекистан и Южная Корея договорились в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Сеул. Согласно прежним данным, предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 200 миллионов долларов.