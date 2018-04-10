Политолог: У Ирана нет возможности ответить США

2018-04-10 18:57 | www.oxu.az | 7

Центральное разведывательное управление и министерство обороны США подготовили карту 22 основных целей на территории, подконтрольной режиму Башара Асада. Как сообщает CNN Turk, среди пунктов, которые собираются бомбить ВС США, есть пункты вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, места расположения российских военнослужащих – военные базы в Хумусе и Тартусе.

Операция будет координироваться США, Великобританией, Францией и Израилем. Бомбардировку осуществят ракетами морских, воздушных и сухопутных войск. О том, как будет развиваться ситуация в Сирии дальше рассказал Oxu.Az российский военный эксперт Андрей Фролов.

- США намерены атаковать военные базы в Сирии. Как вы оцениваете это и к чему это может привести?

- Тут вопрос простой: Куда будут бить американцы? Если они будут атаковать, как и в прошлом году, только по сирийским объектам, которые не представляют угрозу для России и Ирана, то я думаю, что на этом и все закончится. Собственно говоря, израильский удар говорит о том, что они могли на себя взять громоотвод. Поэтому возможно, что и на этот раз американцы обойдутся минимальным вариантом и не будут сильно эскалировать конфликт.

- Ожидаете ли прямое столкновение между США и Ираном?

- Важно понять, как США будет противостоять с Ираном , потому что США вряд ли будут бить по территории Ирана. Что касается иранских советников, то у Ирана нет возможности ответить США с территории Сирии. Другой вопрос в том, что Иран может реализовать закрытие Ормузского пролива и попытаться закрыть пути для американских кораблей в персидском проливе. Но я не считаю, что дело дойдет до такой степени.

- Сегодня многие эксперты говорят, о возможности начатия Третьей мировой войны? Насколько это возможно?

- Всегда когда шоковые ситуации происходят, некоторые эксперты в этом начинают видеть некий апокалипсис. Стоит признать, что за последние годы не стабильность сильно возросла и любое неосторожное действие может привести непропорциональному ответу. Я конечно не думаю, что тут дело может дойти до прямых военных действий. Стоит вспомнить ситуацию вокруг Северной Корее, которая угрожала США ядерной бомбой, но американцы на это никак не отреагировали. Поэтому я думаю, что ситуация уладится.

- Возможен ли ответ Ирана Израилю? И в какой форме это может произойти?

- Зачем Ирану сейчас воевать с Израилем? Никому это не нужно. Гипотетически волнение палестинцев, можно оценивать как ситуацию в пользу Ирана, хотя фактом о том, что это на прямую Иран делает, конечно же нет. То есть Израиль сейчас вынужден еще действовать на палестинском фронте.

- Как вы оцениваете общею ситуацию в Сирии? Насколько там ожидается дальнейшее обострение?

- Что касается Восточной Гуты, то это чистая военная победа Башара Асада и даже если сейчас США ударит по Асаду и военным базам, то это никак ситуацию в Восточной Гуте не поменяет. То есть оппозиция эвакуируется и одна из основных задач, зачистка оппозиционных анклавов пригороде Дамаска, армия Асада выполнила. Следующий вопрос возможно встанет в Идлибе. Возможно и обострение в Дейр-эз-Зоре, чтобы добить остатки ИГ и взять под контроль нефтяные скважины. И тут все зависит от того, как себя поведут США.