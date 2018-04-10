В YARAT пройдет вечер "Mugham Souls" исполнителей Азербайджана и Франции (ФОТО)

2018-04-10 18:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного иcкусства YARAT 12 апреля в 19.00 пройдет вечер "Mugham Soul" исполнителей Азербайджана и Франции, сообщили Trend Life организаторы. Мероприятие организовано посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Баку в рамках Недель Франкофонии 1-14 апреля.

В концертной программе выступят исполнитель мугама, лауреат международных конкурсов Гочаг Аскеров и известный французский джазмен Пьер де Трегоман. Выступление артистов пройдет в сопровождении Эльнура Микаилова (кяманча), Кямрана Керимова (нагара), Ибрагима Бабаева (тар) и Васифа Гусейнзаде (пиано).

На вечере прозвучат композиции из альбома "Mugham Souls", который был издан в Италии в 2017 году. Презентация диска прошла в ноябре 2017 года в церкви Сен-Жюльен-ле-Повр Парижа. Инициатор создания альбома и организатор – музыковед, эксперт UNESCO, заслуженный деятель искусств Санубер Багирова

Концертная программа – очередное совместное выступление Гочага Аскерова и Пьера де Трегомана, ранее музыканты уже выступали в Баку и Париже. В 2016 году Пьер де Трегоман учился искусству мугама у Гочага Аскерова. В результате этого дружественного и в то же время профессионального знакомства, два музыканта создают репертуар в стиле традиционного мугама, который собран из их личных композиций и импровизаций. По словам Пьера де Трегомана, мугам - национальное достояние азербайджанского народа, к которому в Европе относятся с большим почтением.

"Художественная ценность азербайджанского мугама, его высокая значимость как для национальной культуры, так и для культуры всего человечества были признаны в 2003 году таким авторитетным международным институтом, как ЮНЕСКО, объявившим его одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества", - отметил французский музыкант.