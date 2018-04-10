Азербайджанский гимнаст настроен на победу на Чемпионате Европы

2018-04-10 18:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Я настроен на "золото" на предстоящем в Баку Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, тамблингу и двойному минитрампу, сказал Trend во вторник азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

По его словам, предварительная задача для него на отборочном этапе ЧЕ 12 апреля - отпрыгать чисто и попасть в финал.

"В финале моя комбинация будет намного сложнее. Остается сделать ее без падения, чисто, чтобы выиграть медаль. Я очень хочу золотую медаль. Даже нет мысли о том, что я могу ее упустить, это будет крайне обидно. Часто хочется выступать лучше и лучше, постоянно усложнять прыжки, но надо понимать, что лучшее – враг хорошего. Если не получится выиграть медаль, буду виноват только я сам, потому что нахожусь в хорошей форме. Понятно, что будет присутствовать волнение перед своими болельщиками, постараюсь справиться с ним", - сказал Малкин.

Он отметил, что усложненные комбинации, которые собирается показать в финале, впервые были продемонстрированы в Португалии на Кубке мира.

"Там я упал, и, несмотря на это, одержал победу. Но здесь так не получится, потому что это чемпионат Европы, уровень соперников очень высок. Основные конкуренты - Дания, Россия и Великобритания. Сложность у многих спортсменов этих стран почти как у меня. Однако наша программа вторая по сложности при условии, что российский гимнаст сделает то, что он хочет. Мне же остается сделать чисто и выиграть", - сказал Малкин.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.