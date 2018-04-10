Сестра Надежды Савченко заявила о вероятности ее госпитализации из-за голодовки

2018-04-10 18:19 | www.trend.az | 5

Вера Савченко не смогла во вторник попасть на свидание с сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, находящейся под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве, передает агентство "Интерфакс".

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила Вера Савченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Савченко может быть госпитализирована. "А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры. "Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.