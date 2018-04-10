Адвокат Telegram потроллил главу ФСБ - ФОТО

2018-04-10 19:43 | www.oxu.az | 6

Официальный представитель Telegram в суде Павел Чиков опубликовал снимок, на котором якобы Павел Дуров «передает» директору ФСБ Александру Бортникову металлические ключи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, шутливая фотография появилась на официальном канале адвоката.

На снимке изображено письмо Бортникову от имени Дурова. В нем разработчик мессенджера якобы заявил, что исполняет требования федерального закона и законодательных актов о противодействии терроризму.

«Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — написал фейковый Дуров, приложив к письму два обыкновенных ключа от замка.

После публикации письма за комментариями к Чикову пришли журналисты. Тогда адвокат объяснил, что картинка принадлежит неизвестному автору и не является правдой.

Шутка связана с требованием ФСБ предоставить ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей в рамках антитеррористических поправок «пакета Яровой».

Дуров неоднократно отказывался предоставлять ключи, ссылаясь на противоречие с Конституцией. Кроме того, разработчик Telegram несколько раз уверял, что не может предоставить необходимые инструменты из-за технических особенностей мессенджера.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России.

А.Б.

