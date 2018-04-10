Представители Азербайджана с успехом выступили на международном конкурсе в Грузии (ФОТО)

2018-04-10 18:31 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Юные музыканты из Азербайджана с успехом приняли участие в III Международном конкурсе молодых исполнителей на оркестровых инструментах имени Евгения Микеладзе, который прошел 1-5 апреля в Тбилиси (Грузия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

В состав жюри вошли представители Грузии и Азербайджана – Диана Джаиана, Серго Ткабладзе, Анна Ломтадзе, Хокума Алиева, Азиз Гараюсифли и Лана Гулдедава.

Азербайджан на конкурсе представляли учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева, Одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Одиннадцатилетней музыкальной школы №24.

Конкурс состоял из двух туров. Исполнители на духовых инструментах участвовали в конкурсе по двум возрастным группам, а исполнители на струнных инструментах - по трем.

По результатам конкурса учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева добились успеха в двух категориях конкурса.