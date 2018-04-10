Азербайджанский актер выступит в Грузии

2018-04-10 18:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Республики Калмыкия Ильхам Асадов примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Азербайджанский актер будет находиться в Грузии 13-19 апреля и примет участие в серии юбилейных мероприятий.

Отметим, что в результате проведенных переговоров директора Государственного театра юного зрителя, президента Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи), заслуженного артиста Мубариза Гамидова с руководителями зарубежных театров, направленных на установление и развитие взаимных творческих связей, азербайджанский театр тесно сотрудничает с театрами других стран.

Так, коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в апреле прошлого года представил на сцене грузинского театра спектакль "Dəcəl keçi" ("Непослушная коза"). А 19-22 мая 2017 года актеры Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя показали в Баку спектакль "Королевская корова" по пьесе Ларисы Титовой и Александра Староторжского.