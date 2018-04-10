AFFA и AMF подписали меморандум о сотрудничестве

2018-04-10 18:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) состоялось подписание меморандума взаимопонимания о двустороннем сотрудничестве между AFFA и Федерацией мини-футбола Азербайджана (AMF), сообщили Trend Life в пресс-службе AMF. В церемонии подписания меморандума приняли участие заместитель генерального секретаря AFFA Сархан Гаджиев и заместитель председателя Совета правления AMF Андрей Сарычев.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.