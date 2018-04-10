МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом

2018-04-10 19:07 | www.trend.az | 7

Лица, виновные в предполагаемом использовании химического оружия для атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, приведшей к массовым жертвам, должны предстать перед судом. Об этом заявил во вторник глава МИД Саудовской Аравии Адель аль- Джубейр, находящийся с визитом в Париже в составе официальной делегации аравийского королевства, передает ТАСС.

"Наша позиция состоит в том, что те, кто виновен [в случившемся], должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", - приводит слова саудовского министра агентство Reuters.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.