В Германии вертолет врезался в здание: Есть жертва

2018-04-10 20:11 | www.oxu.az | 6

Вертолет бундесвера на аэродроме в Хасфурте в Баварии врезался в здание диспетчерского пункта, один человек погиб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили правоохранители.

По данным полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуры города Бамберг, армейский транспортный вертолет в понедельник приземлился в аэропорту для дозаправки.

Подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.

Один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на вторник стало известно, что он скончался.

В пресс-релизе правоохранителей сообщается, что других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро. В настоящее время выясняются причины происшествия.

А.Б.

