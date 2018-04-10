С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев - ООН

2018-04-10 19:46 | www.trend.az | 6

Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в Сирии, где с начала года свои дома были вынуждены покинуть почти 700 тысяч человек, передает РИА Новости.

"Я глубоко обеспокоен массовым перемещением почти 700 тысяч сирийцев с начала года из-за продолжающихся боевых действий в стране", - говорится в заявлении, размещенном на портале управления ООН по координации гуманитарных вопросов. По словам Аль-Заатари, с момента начала боевых действий из страны бежали более 5,6 миллиона жителей, еще 6,5 были вынуждены покинуть дома и остаются внутри Сирии.

"Перемещено более половины населения Сирии и нуждается в защите и гуманитарной помощи", - подчеркнул Аль-Заатари.