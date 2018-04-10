Около 4 тыс. боевиков вывезут из сирийской Думы на север Алеппо

2018-04-10 20:11 | www.trend.az | 6

Около 4 тыс. боевиков в ближайшее время покинут на автобусах сирийский город Дума.

Об этом сообщил во вторник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС.

"В настоящее время готовится к отправке вторая группа боевиков, желающих добровольно покинуть город Думу. Планируется вывезти на север провинции Алеппо около 4 тыс. человек, для чего в район погрузки прибыло 86 автобусов", - сказал он.