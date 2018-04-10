Еще один советник Трампа подал в отставку

2018-04-10 20:33 | www.apa.az | 6

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с терроризмом Том Боссерт подал в отставку, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

«Президент благодарен Боссерту за обеспечение сохранности и безопасности нашей великой страны. Его усилиям по защите родины от террористических угроз, укреплению нашей киберзащиты и реагированию на беспрецедентную серию стихийных бедствий», — сказала пресс-секретарь.

Ранее Трамп заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности.