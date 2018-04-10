Лукашенко рассказал журналистам о своей диете

2018-04-10 20:57 | www.oxu.az | 6

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами государственных СМИ рассказал о том, какой диеты придерживается, чтобы оставаться в форме.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о системе питания белорусского лидера поступил накануне мероприятия от одного из интернет-пользователей.

«Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», — ответил глава государства.

Президент признался, что между основными приемами пищи у него есть небольшие перекусы.

«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что важно не только правильное питание, но и занятия спортом, посвящать этому нужно около двух часов в день.

Во время недавней встречи с белорусскими олимпийцами президент заострил внимание на том, что спортсмены должны хорошо питаться для достижения высоких результатов.

По его мнению, тренеры не следят за этим аспектом подготовки атлетов.

«Сало — это самый лучший белорусский допинг», — сказал тогда Лукашенко, отметив, что после тяжелой тренировки лучше употребить в пищу именно этот продукт, а не мороженое или пончики.

А.Б.

