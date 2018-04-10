Госбюджет Азербайджана в I квартале исполнен с профицитом

2018-04-10 21:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2018 года составили 4562,9 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогноза на три процента.

Об этом говорится в сообщении об исполнении показателей бюджета, распространенном в во вторник министерством финансов.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 1436,5 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 15,8 миллиона манатов, или на 1,1 процента. Из этих средств 67,5 процента (969,7 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 726,9 миллиона манатов, что на 27,3 процента (155,8 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в первом квартале 2018 года в государственный бюджет поступили 79,3 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 21,2 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 71 процент, или 8,8 миллиона манатов.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 2299 миллионов манатов.

Расходы госбюджета в первом квартале по сравнению с прогнозом составили 108,8 процента, или 4408 миллионов манатов.

В течение трех месяцев 2018 года 40 процентов (1761,3 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 7,7 процента, или 125,6 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2017 года.