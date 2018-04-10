Терезу Мэй не пригласили на королевскую свадьбу

2018-04-10 21:31 | www.oxu.az | 8

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Independent со ссылкой на правительственный источник.

Гостями на свадьбе 19 мая будут люди, которые имеют прямое отношение к паре, рассказал источник в Букенгемском дворце.

По словам источника,эта свадьба будет скромнее, чем у старшего брата принца Гарри, принца Уильяма, который женился на Кейт Миддлтон в 2011 году, и куда был приглашен ряд государственных чиновников.

Официальный представитель принца Гарри сказал, что было принято решение о том, что на свадьбе принца Гарри не будет приглашенных политиков.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл отказались от подарков на свадьбу.

А.Б.

