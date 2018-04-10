Эксперты ОЗХО проверят в Сирии сообщения о химатаке

2018-04-10 21:46 | www.oxu.az | 9

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийский город Дума для расследования возможного использования химоружия.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на сайт организации.

«Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», - говорится в сообщении.

Сегодня технический секретариат ОЗХО попросил власти САР провести необходимые приготовления для её отправки, сообщили в организации. Ранее Россия призывала организацию к этому решению.

А.Б.

