ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу

2018-04-10 21:51 | www.apa.az | 8

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийскую Думу для расследования предполагаемого применения химического оружия. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте организации.

«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийскую Арабскую Республику принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов», — говорится в сообщении.

При этом данное обращение совпало с просьбой САР и России расследовать заявления о применении химоружия в Думе.

Как отмечается, группа экспертов отправиться в Сирию в ближайшее время.

Ранее в МИД Франции рассказали о применении хлора при химатаке в Сирии.