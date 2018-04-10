Вклад RUN GROUP в азербайджанское здравоохранение

2018-04-10 22:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания RUN GROUP, которая добилась ряда успехов в своей деятельности ради прогресса в Азербайджане, в рамках многочисленных социальных проектов также способствует развитию системы здравоохранения. С этой целью компания организовала в Баку семинар с участием известных израильских специалистов-медиков и ведущих врачей и хирургов Азербайджана, который позволил извлечь выгоду из обмена мнениями и послужит более активному развитию здравоохранения в наших странах.

RUN GROUP организовала в Баку научный семинар по современной кардиологии при поддержке Азербайджанской медицинской ассоциации. Семинар был посвящен вопросам кардиологии, кардио-радиологии и нелабораторного экспресс-анализа.

Выступившая на мероприятии, президент компании RUN GROUP Ирана Талышханова подчеркнула, что мероприятие будет способствовать обмену мнениями между ведущими азербайджанскими специалистами-медиками и, в конечном счете, положительно повлияет на благосостояние народа.

«Большинство смертельных болезней в мире связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо укрепить это направление здравоохранения, внедрять в медицину инновационные технологии и методы, улучшать уровень специалистов, предоставлять новейшее диагностическое оборудование для лечебных центров и улучшать качество медицинских услуг, предоставляемых населению. Этот фактор риска из-за своей масштабности находится в центре внимания наших врачей и израильских партнеров, которые представляют очень продвинутых специалистов», - отметила президент компании.

И. Талышханова также заявила, что это мероприятие - всего лишь одна из сфер социальной деятельности компании, которая основывается на ее общественной миссии. «RUN GROUP уже приступила к реализации нового проекта под названием «Здоровье и медицина будущего в Азербайджане», и будет способствовать развитию азербайджанского здравоохранения».

В мероприятии приняли участие председатель Азербайджанской медицинской ассоциации доктор Нариман Сафарли, председатель Азербайджанского кардиологического общества, профессор Тофиг Джахангиров, а также профессора из разных медицинских учреждений. Участники семинара получили информацию о самых современных методах и технологиях, применяемых при диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Выступивший на семинаре, директор Института Кардиологии при Государственном университете Израиля Хадасса, инвазивный кардиолог профессор Борис Варшицкий, рассказал о стратегии инвазивного лечения инфаркта миокарда, что наблюдалось с ростом сегмента ST. Он поделился своими знаниями из своего богатого мирового опыта в изучении и лечении этой формы сердечной недостаточности.

Вице-президент израильской компании Novamed, известный в области медицины, профессор Гавриэль Шальмиев затронул актуальные проблемы, связанные с использованием инновационных технологий в диагностике и инфаркте миокарда. Говоря об использовании неклинических и не амбулаторных средств, он отметил, что с помощью такого оборудования можно спрогнозировать развитие болезни даже у себя дома и тем самым предостеречься от опасных осложнений.

На семинаре также выступил азербайджанский врач Института кардиологии Государственного университета Хадасса Ильгар Тахироглу. Он выступил с темой «Транскатетерная имплантация аортального клапана: новые перспективы».

После своих выступлений лекторы ответили на многочисленные вопросы местных экспертов. Отметим, что вопросы азербайджанских медицинских специалистов были высоко оценены их израильскими коллегами.

Председатель Азербайджанского кардиологического общества Тофиг Джахангиров отметил, что информация о новшествах в кардиологии прозвучавшая на семинаре будет очень полезна для азербайджанских специалистов:

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Поэтому в сегодняшнем международном мероприятии на основе данных о болезнях была дана обширная информация об инновациях в кардиологии. Каждый кардиолог нуждается в этих инновациях. Сегодня на мероприятии обсуждались новшества в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Была дана информация об ST расширении, инфаркте миокарда и его диагностике.