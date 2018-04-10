Макрон подтвердил, что совершит визит в Саудовскую Аравию в конце 2018 года

2018-04-10 22:18 | www.trend.az | 5

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что в конце текущего года он совершит визит в Саудовскую Аравию по приглашению короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом глава республики заявил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Елисейском дворце с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, находящимся в Париже с официальным визитом.

"Принц передал мне послание с приглашением от короля Сальмана, чтобы совершить ответный визит к концу года, которое я с радостью принял", - сказал французский президент.

Как подчеркнул Макрон, Париж стремится к укреплению стратегического партнерства с Эр-Риядом. "Мы имеем ясное устремление - это основание долгосрочного партнерства между нашими странами", - заявил он. "Франция исторически имеет стратегические отношения с Саудовской Аравией с самого начала существования вашей страны", - напомнил глава республики.