Nar продолжает расширять сеть LTE в регионах страны

2018-04-10 22:28 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - С целью предоставления удобных и беспрерывных услуг мобильной связи и интернета своим абонентам, Nar продолжает осуществление процесса установки новых базовых станций по всей территории страны, сообщает мобильный оператор во вторник.

В результате широкомасштабных оптимизационных работ, мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги 4G (LTE) не только в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в других районах республики. Так, в прошлом году жители Гянджи стали первыми из жителей регионов, кто смог использовать все преимущества сети четвертого поколения (LTE), обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета.

В течение первых трех месяцев этого года, мобильный оператор установил 84 новые станции LTE в Баку и на Абшеронском полуострове, в то время как 63 базовые станции LTE были установлены в регионах страны. Отныне, наряду с жителями Гянджи, жители таких районов как Агджабеди, Гёйчай, Губа, Гусар, Гаджигабул, Джалилабад, Хачмаз, Мингячевир, Огуз, Саатлы, Сальян, Шабран, Шеки, Шамкир, Ширван, Сиязань, Товуз и Загатала имеют возможность пользоваться преимуществами сети LTE от Nar. Благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты Nar, проживающие в регионах страны, могут еще более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.

Сегодня, расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93 процента территории страны и предоставляет более двум миллионам своих абонентов услуги высокого качества.

Нужно отметить, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание основывалось на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.